عيب يا قطر..

• وصل المسخ في قطر منتهاه..

• وصلت السفاهة أعلى درجاتها، فمن يشاركني الحزن على دولة تميم..؟!

• يقول فيصل القاسم السعودية علمانية دون أن يوضح كيف وليش..!

• بئس المذيع وبئس القناة وبئس الحكومة يا قطر..!

• مهبط الوحي وبلد الحرمين ودولة الشريعة الإسلامية السمحة علمانية يا قطر..؟!

• بلادي منارة الهدى يا فيصل، ومهوى الأفئدة، فماذا عن بلادك..؟!

• بلادي يا قطر الحكومة وقطر فيصل القاسم لا يوجد فيها مجمع ديانات، ولا حانات، ولا مراقص، فماذا عنكم..؟!

• بلادي مستوحى دستورها من الكتاب والسنة، فماذا عن زندقتكم..؟!

• هل يعقل أن يصل بكم الفجور في الخصومة إلى هذا الحد من التجاوز..؟!

• ألم يكن الأجدى بكم مواصلة الاحتفال بصفقة نيمار بدلاً من الدخول في منطقةٍ أهلنا في قطر أول من يحاسبكم عليها..؟!

• تحدثوا عن اللبن التركي، وعن سعر الطماطم، وعن الملالي، وحسن نصرالله، وأبوكم نويل، أما الدين فله علماؤه، القرضاوي طبعاً ليس منهم..

• كل شيء قد نقبله من قناة العهر السياسي إلا التجاوز على الثوابت..!

• قد نقبل أن تقول الجزيرة إن درجة الحرارة في الدوحة تحت الصفر بأربع درجات الليلة، وقد نقبل منها القول إن الحمدين حررا فلسطين، لكن أن يقول فيصل القاسم السعودية دولة علمانية فما له إلا التراب هو ومن يقف خلفه..!

• فمثل هذه الأطروحات استفزاز للأمة الإسلامية، وليس لنا كسعوديين فحسب، فهل يعقل يا فيصل الواطي أن يكون البلد الذي اختاره الله للحرمين الشريفين علمانياً، فعلاً ما أقبحك..!

• كنت أتوقع أن يأتي ردعك وتكذيبك من داخل قطر التي يدرك شعبها أن السعودية مرجعية دينية لكل المسلمين، بل كنت أتوقع أن يقوم الغيورون على قبلة المسلمين من أهلنا في قطر برفض هذا الرأي الساقط من مذيع ساقط والرد عليه، لكن يبدو أن مفتي السلطان في قطر القرضاوي عزل من عناهم خطابي وبات مفتياً للديار..

• لا غرابة أن يصل الحال بحكومة قطر إلى هذه الوضاعة، فهم للأسف مجرد دمية في يد عزمي يحركهم كيف ما يريد..

• المملكة يا أرجوزات الجزيرة علمها بل بيرقها في المحافل راية التوحيد، فهل استقيتم العلمنة من الراية، أم من السيفين والنخلة..؟!

• فعلاً، هذا زمانك يا مهازل فامرحي..!

المصـــــــــدر