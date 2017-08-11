وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا

متابعات – فجر

أُعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة عن وفاة الفنان الكويتي المشهور، عبدالحسين عبدالرضا، بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”؛ فإن الفنان عبد الرضا توفى في أحد المستشفيات التي كان يتلقى العلاج فيها في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية المحلية، الأربعاء، أن عبد الرضا، صاحب الشهرة العريضة، “تعرض لجلطة شديدة أودعته العناية المركزة في العاصمة البريطانية لندن”، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من الفنان الكويتي، قالت “إنه حالياً تحت الأجهزة إثر تعرضه لغيبوبة”.

وعبد الرضا ممثل كويتي كوميدي شهير، مواليد الكويت عام 1939، وهو من أبرز فناني الخليج.

تعلم عبد الحسين فنون الطباعة عام 1956 في مصر، ثم أتم دراستها بالكامل في ألمانيا عام 1961، وعين في مناصب ووظائف حكومية، إلى أن تقاعد في السبعينات، علماً أنه أسس فرقة المسرح العربي في نفس العام.

أول أعمال عبد الحسين عبد الرضا كانت في مسرحية “صقر قريش”، ثم مسرحية “درب الزلق”، إلى جانب الفنان سعد الفرج.

أسس عبد الحسين عبد الرضا “فرقة المسرح الوطني” عام 1976، ثم أسس “مسرح الفنون” عام 1979.

وأشهر المسرحيات التي قدمها عبد الحسين عبد الرضا عام 1981 مسرحية “باي باي لندن” التي لا تزال تعرض حتى اليوم، وثم أسس شركة “مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع” عام 1989.

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيه عبد الحسين كانت مسلسل “قاصد خير”، و”مرمر زماني” عام 1996، و”حبل المودة” 2006، و”الحب الكبير” 2009.

تعرض الفنان عبد الرضا في خلال مرحلة حياته لبعض الوعكات الصحية، منها أزمة قلبية في أثناء تصويره مسلسل “الحيالة” وجلطة دماغية أدت إلى نقله للعلاج في ألمانيا.