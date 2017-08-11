الباطن يفاجئ الاتحاد بالثلاثة

فيصل الخليل – فجر – الرياض / تصوير حسين الفاهمي



حقق الباطن أولى مفاجآت الموسم وذلك بعدما تخطى ضيفة الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف وذلك خلال مجريات الجولة الاولى لدوري جميل.

الاتحاد دخل المباراة بقوة وأضاع فرصة تقدّم في الدقيقة 4 عبر نجمه محمود كهربا الذي ارتطمت تسديدته بعارضة الباطن، بالدقيقة 8 نجح تاراباي سانتوس في التقدم للباطن بتسديدة بيُمناه من داخل مناطق الجزاء، مُستغلًا كرة مرتدة من المدافع الاتحادي بدر النخلي.

بالدقيقة 12 رفض عبدالعزيز العرياني استغلال بينية ممتازة من زميله ربيع السفياني رغم إنطلاقته الممتازة وانفراده بالحارس مزيد العنزي، ليُسدد العرياني في جسد الأخير وتضيع فرصة ممتازة على الاتحاد لإدراك التعادل.

بالدقيقة 37 أهدر كهربا أخطر فرص الاتحاد في الشوط الأول وقابل عرضية خطيرة من عبدالعزيز العرياني بضربة رأس غريبة رغم وجود المرمى البطناوي خاليًا أمامه، لينتهي بعدها بقليل الشوط الأول بالتقدم السماوي بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني حاول خوزيه سييرا مدرب الاتحاد تعديل الأمور ودفع بحسين حلواني على حساب العرياني، لكن البرازيلي تاراباي سانتوس واصل مشاكساته وسجّل الثاني شخصيًا له وللباطن بضربة رأس في منتصف الشوط الثاني مُستغلًا عرضية جوناثان بينيتز.

بالدقيقتين 78 و79 دفع سييرا تباعًا بخالد السميري ومعن الحذيفي وسحب فهد الأنصاري وربيع سفياني، بالدقيقة 88 منح المصري محمود كهربا جمهور العميد بعض الآمال للعودة وسجّل الهدف الأول مُستغلًا بينية ممتازة من البديل خالد السميري، لكن البرازيلي جورجي سيلفا حسم كل شيء لفريقه السماوي وسجّل الثالث بمساعدة بمجهود فردي فذّ ومرور مميز من المدافع الاتحادي ياسين حمزة، لتنتهي المباراة بفوز الباطن بنتيجة 3/1 وحصوله على أول 3 نقاط له في الدوري لينتزع مركز الوصيف، تاركًا الاتحاد يتراجع للمركز قبل الأخير.