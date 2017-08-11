وصول أكثر من 136 ألف حاج قدموا إلى المملكة عبر مطاري جدة والمدينة

واس – فجر أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني احصائية عن عدد ضيوف الرحمن من الحجيج الذين قدموا إلى المملكة وذلك حتى الساعة الثانية عشر من فجر يوم الخميس 10 أغسطس 2017م، الموافق 18 ذو القعدة 1438هـ. وكشفت الاحصائيات عن استقبال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لـ 136,485 حاجاً قدموا على متن 813 رحلة، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 337,441 حاجاً قدموا على متن 1,055 رحلة. وبمقارنة عدد الحجاج لنفس الفترة من العام الماضي، بلغت الزيادة في عدد الحجاج القادمين إلى جدة 20%، في مقابل 13% للمدينة المنورة. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في السابق عن بدء استقبال مطاراتها رحلات الحج القادمين عن طريق الجو لعام 1438هـ -2017م، ابتداءً من الأول من ذو القعدة القادم الموافق 24 يوليو 2017م، على أن تستمر الرحلات الجوية لقدوم حجاج بيت الله الحرام حتى الرابع من ذو الحجة القادم الموافق 26 أغسطس 2017م. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 من خلال زيادة عدد الحجاج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات.

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