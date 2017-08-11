القوات المسلحة الإماراتية: استشهاد 4 جنود بعد ارتطام طائرتهم بالأرض أثناء هبوطها اضطرارياً في اليمن

وكالات – فجر

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 4 جنود في تحطم طائرة حربية خلال تأديتهم لمهمتهم في اليمن اليوم الجمعة.

وقالت القوات المسلحة الإماراتية ان 4 جنود قتلوا بعد ارتطام طائرتهم بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا خلال تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في اليمن. بحسب وكالة وام.

كان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأن إحدى المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني ، مما اضطر الطاقم الجوي المشغل لها بالهبوط الاضطراري بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية ولله الحمد وقد نتج عن ذلك إصابات خفيفة لطاقمها الجوي.