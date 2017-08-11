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القوات المسلحة الإماراتية: استشهاد 4 جنود بعد ارتطام طائرتهم بالأرض أثناء هبوطها اضطرارياً في اليمن

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