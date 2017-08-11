عاجل: إغلاق فرع شركة “زين” بالرياض

فريق التحرير – فجر
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باالرياض بالتعاون مع وزارة التجارة بإغلاق فرع شركة “زين ” بالرياض، وذلك نظراً لوجود تجاوزات في أنظمة حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال نافذة وزارة التجارة عبر سناب شات.
فريق التحرير – فجر
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باالرياض بالتعاون مع وزارة التجارة بإغلاق فرع شركة “زين ” بالرياض، وذلك نظراً لوجود تجاوزات في أنظمة حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال نافذة وزارة التجارة عبر سناب شات.
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