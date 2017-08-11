“الجابر”: هذا الموسم ليس هناك فوارق

فيصل الخليل – فجر – الرياض / تصوير فارس الدويرج

تحدث المدير الفني للفريق الشبابي الأول لكرة القدم الكابتن سامي الجابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشباب أمام نادي أحد ضمن مواجهات الجولة الأولى لدوري جميل 2017/2018 بجانب الوافد الجديد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وأكد الجابر في بداية حديثه أن هذا الموسم لن تكون هناك فوارق كبيرة بين الفرق وهذا ماأوضحته مباريات الأمس، لكنه سيكون أصعب من السابق مبرراً ذلك بسبب قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، ولكنه سيسعى مع الفريق الشبابي لتقديم الوجه الحقيقي للشباب أمام أحد غداً.

وأضااف:” الشباب مر بظروف صعبة، لكن تجاوزها بفضل الله ثم بفضل الرمز وأبناءه، الشباب من أفضل الأندية خلال 15 سنة ماضية في الكرة السعودية، وسنسعى لرد الجميل لكل عشاق هذا الكيان”. وأكمل :” أثق بقدرات نجوم الشباب لتحقيق أفضل النتائج، ونعمل كمجموعة وعائلة واحدة، وهدفنا هو الهدف الطبيعي بإعادة الشباب لوضعه الطبيعي ومكانته بين الأندية، وطموحاتنا لا تختلف عن أي نادي كبير”.

وفيما يخص اللاعبين الأجانب قال:” لدينا حالياً سبع لاعبين، والمهاجم امبوبو لديه عرض من نادي أوروبي وباب الانتقالات المحلية لايزال مفتوحاً”.