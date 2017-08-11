بلدية القريات توضح إجراءاتها مع متعدي على أرض حكومية

متابعات – فجر

أوضحت بلدية القريات في بيان لها بعد تداول عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ؛ موضوع “تعدي مواطن على أرض حكومية” ، ذكرت فيه بأن المواطن قد قام بالبناء في الأرض الواقعة جنوب إسكان الملك عبدالله و هو أمر مخالف و يعتبر تعدٍ على أرض حكومية تم تخطيطها مسبقًا لوضعها مرافق عامة .

هذا و قد قام فريق من المختصين بالخروج للموقع وإشعار المواطن بالتوقف عن البناء ، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهم ، بعدها تم مخاطبة الجهات الرسمية و اشعارهم بالأمر ، إلا أن المواطن لم يسغ إلى التنبيه و التحذير و استمر في البناء خارج أوقات العمل الرسمي .

بعد ذلك قامت الجهات المختصة باستدعاء المواطن ، و إيقافه عن العمل ، و أخذ التعهد الخطي عليه بالتوقف ومراجعة الجهات لاتخاذ الإجراءات النظامية ،وجاري متابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة .