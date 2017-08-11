قريبًا.. تطبيق “WhatsApp” قد يحصل على ميزة الفلاتر

وكالات – فجر

في شهر مايو الماضي، قلنا لكم بأن شركة WhatsApp تعتزم جلب الفلاتر إلى التطبيق الرسمي الخاص بها. الآن، إتضح أن تلك الإدعاءات كانت صحيحة لأن تطبيق WhatsApp التجريبي حصل على تحديث جديد يقوم برفع التطبيق إلى الإصدار 2.17.297 يجلب معه ميزة الفلاتر.

على عكس التطبيقات الأخرى مثل Snapchat، والتي تترك الناس تبحث عن مكان الفلاتر، فقد تم في تطبيق WhatsApp إضافة عبارة أنيقة مفادها “إسحب من أجل الفلاتر” للسماح للناس بمعرفة أن هناك فلاتر في التطبيق. ويمكنك إضافة الفلاتر للحالات “Status” وإلى الصور التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء. عند إلتقاط صورة، ما عليك سوى السحب للأعلى لفتح الفلاتر.

حاليا، يدعم تطبيق WhatsApp خمسة أنواع من الفلاتر وهي : Pop و B&W و Cool و Chrome و Film. قم فقط بالضغط على الفلتر لتطبيقه على الصورة أو يمكنك السحب بين الفلاتر. ومع ذلك، على عكس إنستاجرام، تطبيق WhatsApp لا يسمح لك بتغيير شدة الفلاتر.

وبالعودة إلى الفترة الماضية، فقد حصل تطبيق WhatsApp على العديد من الميزات المهمة مثل إمكانية البحث عن الرموز التعبيرية، وخاصية نافذة الدردشة “Picture In Picture”، فضلا عن إختصارات أيقونة التطبيق. ونحن ننتظر أيضا أن يحصل على ميزة إزالة الرسائل المرسلة.

على ما يبدو، قامت WhatsApp بإزالة ميزة الفلاتر في النسخة 2.17.298، وهذا ما يعني بأن الميزة متاحة فقط في النسخة 2.17.297. ومع ذلك، لا تشعر بالإستياء لأنه يمكنك تحميل نسخة 2.17.297 من تطبيق WhatsApp Beta إنطلاقا من رابط المصدر أدناه. أيضا، هناك إمكانية الحصول على ميزة الفلاتر في النسخة الرسمية والمستقرة من تطبيق WhatsApp قريبًا.