مصرع 21 شخصًا وإصابة 109 آخرين في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية في مصر

متابعات_فجر

لقي 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 109 آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب في منطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد, في بيان, أنه تم نقل حالات جثامين المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم نقل 30 مصابا لمستشفى (الميري) و28 لمستشفى (الميري) بسموحة، ومصابين اثنين لمستشفى (الجمهورية)، و6 مصابين إلى مستشفى (رأس التين)، و18 مصابا لمستشفى (مصطفى كامل للقوات المسلحة).

وأوضح مجاهد أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، كلف الدكتور شريف وديع مستشاره للرعايات ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بمتابعة حالة المصابين.

وقال وديع في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة، وأنه يجري تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.