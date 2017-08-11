سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي وزير الشؤون الدينية الباكستاني

متابعات_فجر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني سردار محمد يوسف الذي زار سفارة المملكة في إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة الباكستانية لموسم حج هذا العام.

وأكد معالي الوزير سردار يوسف أن باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتعدّها علاقات تاريخية تستند على أواصر الأخوة والمحبة والقيم المشتركة.

وقال إن باكستان تؤيد جميع ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها وأمن الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الأمة الإسلامية بأسرها تفتخر بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وتوحيد صف الأمة الإسلامية، والاهتمام بالحرمين الشريفين وتسخير كل الإمكانات لتوفير الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين.

كما شكر معاليه السفير المالكي نيابة عن الحكومة الباكستانية على تعاون سفارة المملكة بإسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي لتسهيل مهمة بعثة الحج الباكستانية من خلال إنجاز التأشيرات في الوقت المحدد وعلى التعاون في مهمتها تجاه الحجاج الباكستانيين.

وأضاف أن قيادة باكستان وحكومتها ترحب بتعيين واعتماد السفير المالكي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى باكستان وتتمنى له التوفيق والنجاح في عمله.

من جانبه شكر السفير المالكي معالي الوزير على مشاعره الطيبة، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع باكستان، وأنها لن تدخر جهداً في الوقوف مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.