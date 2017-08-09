مؤسسة مطوفي الدول العربية تدرب 450 مطوفاً على طباعة الأساور الإلكترونية

متابعات_فجر

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أمس ورشة عمل لـ 450 مطوفاُ من ممثلي مكاتب الخدمة الميدانية لشرح برنامج الحج المتعلق بالمسار الالكتروني وآلية طباعة الأساور إلكترونياً، وذلك بقاعة تدريب المؤسسة في برج مطوفي العرب 1.

وقدم مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة تركي نتو عرضاً مرئياً حول آلية طباعة أساور المسار الإلكتروني التي تتيح لمديري المكاتب تدقيق بيانات الحجاج وطباعتها ، أثناء الاستقبال والمغادرة ، مستعرضاً المراحل التي يجب أتباعها لطباعة أساور الحجاج ، داعياً للتقيد بأنظمة وقوانين وزارة الحج والعمرة .

وبين أن البرنامج يتم تنفيذه لممثلي 138 مكتب خدمة ميدانية والبالغ عددهم أكثر من 450 مطوفاً ، مشيراً إلى أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف بشكل مباشر على نظام المسار الإلكتروني وذلك من أجل طباعة أساور الحجاج في وقت وجيز أثناء قدومهم لأداء مناسكهم .

وأفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان من جانبه , أن المؤسسة بجميع مكاتبها الميدانية البالغ عددها 138 مكتباً والتي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام ملتزمة توجيهات وزارة الحج والعمرة ، مشيراً إلى أن الحجاج الذين تخدمهم المؤسسة في هذا العام 1438هـ والبالغ عددهم نحو 360 الف حاج عربي مقيدين بنظام المسار الإلكتروني الذي تم تهيئة المطوفين العاملين على آليته لطباعة الأساور وتركيبها في إيدي الحجاج.

وثمن قطان الدعم الذي تحظى به المؤسسة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، مشيداً بالمتابعة المباشرة لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لإعمال المؤسسة واستعدادات مكاتبها الميدانية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .