أمانة مكة تواصل حملتها على محلات بيع الأعشاب والأدوية الشعبية غير المرخصة

متابعات_فجر

واصلت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملتها على محلات بيع الأعشاب والأدوية الشعبية ومحلات الخردوات التي تبيع تلك المنتجات دون ترخيص , حيث قامت الإدارة بحملة موسعة على أسواق الجعفرية بحي المعابدة وصادرت خلالها كميات كبيرة من الاعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام .

وأوضح رئيس لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب فهد عسيري ، أن اللجنة قامت بالعديد من الجولات الميدانية على عدد من الأسواق وذلك ضمن نشاطها في مراقبة محلات العطارة والباعة الجائلين وبائعي الأدوية والأعشاب المخالفين , والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطرا على الصحة العامة ، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن اللجنة ضبطت خلال جولتها الأخيرة العديد من المخالفين الذين يقومون ببيع المخاليط العشبية والأدوية دون تراخيص ، حيث تم ضبط أكثر من (14) محلاً مخالفاً بأسواق الجعفرية ، لوجود محظورات عشبيه وطبيه تؤثر سلبا على صحة الانسان ، كما تم ضبط ومصادرة أكثر من (17300) عبوة كحل تحتوي على مادة الرصاص التي تسبب تلف لشبكيه العين ، إلى جانب ضبط أكثر من (2369) عبوة مخاليط وأعشاب يدعى بأنها لعلاج أمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق ، ومصادرة (27) عبوه مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب .

وأبان أن اللجنة صادرت جميع الكميات وأتلفتها وأحالت العمالة المخالفة للجهة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم , مؤكداً أن الأمانة تسعى إلى اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، محذراً من خطورة استخدام المركبات والمخاليط غير المعتمدة , مهيباً بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة عن طريق عمليات الامانة 940.

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