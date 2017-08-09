بلدية الجبيل تضبط 10 شاحنات وتصادر 50 بسطة للباعة الجائلين المخالفين

متابعات_فجر

ضبطت بلدية محافظة الجبيل, 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخالفات والانقاض بطريقة مخالفة، و 50 بسطة من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن حملة تفتيشية على عدد من الأحياء داخل المحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش, أن بلدية الجبيل قامت بحملة شملت جميع أنحاء المحافظة بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين التي يقوم بعض العمالة الوافدة فيها بعمل بسطات في عرض الشارع ليمارسوا من خلالها بيع الخردوات والخضروات مجهولة المصدر، التي تشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المنظر العام جراء إلقاء المخلفات المجهولة المصدر .

وأفاد أن الآلية الجديدة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات التي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة, تأتي بسبب تكرار المخالفات وذلك باتخاذ المخالفين للأرصفة والشوارع موقعاً للبسطات، مشيداً بجهود قسم الأمن والسلامة بالبلدية.

وأبان المهندس الدويش, أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من الملابس والأحذية والخردوات، حيث تم مصادرة 50 بسطة للباعة الجائلين من العمالة، التي تقوم ببيع الخردوات وبيع الخضروات والفواكه مجهولة المصدر أمام المحلات التجارية, وتم تسليم البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل للاستفادة منها، كما رصدت 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء داخل المحافظة وأطرافها في مناطق التشاليح وداخل بعض المخططات الجديدة، وعلى طريق الدمام السريع، وكذلك بجانب سوق المواشي، وتم إلزام أصحاب الشاحنات بإزالة عدد من المخلفات .

وحذر رئيس بلدية محافظة الجبيل, من تهاون البعض في رمي الأنقاض من مخلفات البناء، مؤكداً أن هناك عقوبات تطال من يتم ضبطه يقوم بهذا الأمر نظرا لما يتسبب فيه من أضرار للبيئة، مشدداً أن بلدية الجبيل لن تتهاون مع أي شخص يعتدي على أرصفة المشاة أو الشوارع الرئيسية أو الفرعية التي وجدت من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.