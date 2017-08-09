مدني دومة الجندل يخمد حريق في ٦ مزارع متجاورة بحي الكبرى

فواز الرويلي – الجوف

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي عن وجود حرائق متفرقة في محافظة دومة الجندل ، مرجحًا وجود شبهة جنائية في ذلك .

و ذكر الرويلي ان الدفاع المدني قد تبلغ في الساعة العاشرة و خمسين دقيقة من مساء الخميس الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ عن وجود حريق في عدد من المزارع بحي الكبرى بمحافظة دومة الجندل ، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في ٦ مزارع متجاورة يوجد بها عدد من أشجار النخيل وبعض الأشجار الاخرى ، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات و لله الحمد. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحادث شبه جنائية.

والدفاع المدني يأمل من الأخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة وإزالة بقايا المخلفات الزراعية وعدم تكدسها داخل المزرعة مع تمنياته بالسلامة للجميع.

شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني ؛ فرق من بلدية محافظة دومة الجندل و فرع المياه غيها بالإضافة إلى الدوريات الأمنية والمرور.