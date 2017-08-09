الرئيس التونسي يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين لتيسير مناسك الحج و خدمة ضيوف بيت الله الحرام

واس_فجر

ثمن الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية عاليًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الرشيدة لتيسير مناسك الحج وإنشاء المشاريع الضخمة خدمة لضيوف بيت الله الحرام .

وأثنى في تصريح صحفي خلال توديعه بمطار تونس قرطاج الدولي اليوم أول فوج من الحجيج التونسيين على جهود المملكة في تنظيم موسم الحج، منوهاً بتطور الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً بعد عام .

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة قيادة وشعبًا تتطلع بكل شرف واعتزاز لاستقبال وخدمة ضيوف بيت الله الحرام , مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أتمت الاستعدادات لاستقبال موسم حج هذا العام ليؤدي الحجاج فريضتهم بكل يسر وسهولة .

وأوضح أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس قامت بإنجاز التأشيرات الخاصة بالحجاج التونسيين بنسق سريع ومتتابع وفق عملية منظمة جندت لها طاقاتها وإمكانياتها كافة بما يجسد توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله – للقائمين على شؤون الحج بالبذل والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن.