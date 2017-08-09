الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق بالمملكة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة خلال فترة مابعد الظهيرة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق نجران ،وجازان ،وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،القصيم ,حائل ,المدينة المنورة ومكة المكرمة , كما تزداد نسبة الرطوبة ليلاً على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية خلال أوقات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط

، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.