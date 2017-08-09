أطعمة ينصح بتناولها بانتظام للتخلص من الدهون

متابعات – فجر :

إذا كنت ترغبين بخسارة الوزن، والتمتع بالفوائد الغذائية لبعض الأطعمة، فنحن ننصحك بقراءة هذا المقال نتعرف على أبرز الأطعمة التي يفضل تناولها لتعزيز عملية حرق الدهون. البيض البيض هو أول عنصر ستنحدث عنه اليوم، رغم الاعتقاد السائد بأن صفاره ليس ملائمًا في كل الحالات لنا، والحقيقة أن البيض يمثل مصدرًا رائعًا للبروتيين بالنظر إلى المزايا التي يقدمها، وتكلفته المنخفضة مقارنةً بمصادر البروتيين الأخرى. تناول البيض بأشكال مختلفة، في فطور الصباح يشكل خيارًا جيّدًا، بدلاً عن تناول وجبة مليئة بالسعيرات الحرارية غير المجدية، مع العلم أن أفضل الوصفات هي التي تكون غنية بالخضار مع كميات صغيرة من الدهون. لا يُنصح بتناول أكثر من بيضتين في اليوم، يمكن استهلاك بياض البيض فقط إذا كنت تريدين وجبة خالية تمامًا من الدهون مع أن ذلك ليس ضروريًا. الكرفس يعمل الكرفس على تقليل نسبة الدهون في الجسم، كما يجلب نسبة عالية من الماء والألياف، التي تعمل على تعزيز عملية الهضم السليم للأطعمة والمواد الغذائية. يمكن إضافة الكرفس إلى العصائر والسموثي، مع الفواكه الغنية بالفيتامين C، في السلطات، والحساء، للتمتع بمزاياه المنقية، وخصائصه الطبيعية الملينة. يمكن اعتبار الكرفس كواحد من أفضل الأطعمة المساعدة على حرق الدهون، من أجل ذلك احرصي أن يكون بيتك مزودًا دائمًا بهذه النبتة خاصةً وأنها واحدة من الخضروات التي لا تتطلب وقتًا طويلاً للنمو. الأغذية الحارة من المؤكد أنك سمعت عن مميزات الفلفل العديدة، وعن ميزة احتوائه على نسبة هامة من المواد المضادة للأكسدة، والفيتامين C، الذي يُساعد على تخفيف نسبة الدهون المتراكمة في الجسم، ويمكن استعماله في مختلف الأطباق كأحد التوابل التي تضفي مذاقًا مميزًا على الأطباق، دون المبالغة في تناول الأطعمة الحارة. الشاي الأخضر الشاي الأخضر هو أحد أفضل المكونات التي يُنصح بتناولها ضمن هذه القائمة لحرق الدهون بفعالية، وينصح بشرب من 3 إلى 4 أكواب من الشاي في اليوم. يتميز الشاي بخصائصه المضادة للأكسدة التي تُساعد على تطهير الجسم من الدهون، وتسريع عملية تمثيل الغذائي، وهو مشروب صحي من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى احتوائه على المواد المضادة للتأكسد يعمل الشاي الأخضر على تنشيط الإنزيم المسؤول عن إذابة الدهون الثلاثية، وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يحسن من وظائف الدماغ، ويقي من تكون الخلايا السرطانية في الجسم، وغيرها العديد من الفضائل، أما إذا كنت لا تحبذين مذاق الشاي فيمكنك اعتماده في تحضير عصائر السموثي. الزبادي تُعرف الزبادي منذ قرون عديدة ويقولون أن الإغريق كانوا يتميزون بقوام رشيق بفضل هذا العنصر الممتاز لحرق الدهون، وإذا أردت الاستفادة من هذه الميزة سيكون من الأفضل اختيار الزبادي خالية الدسم، بدون سكر أو مواد حافظة، وللأسف فإن هذه الشروط لا تكون متوفرة بسهولة لذا عليك الانتباه لها، أما إذا كنت لا تفضلين مذاق الزبادي فيمكنك إضافة قطعة من الفواكه، أو ملعقة من العسل الطبيعي. السمك تمثل الأسماك واحدة من أفضل الأغذية الأخرى التي تُساعد على حرق الدهون ومن بين الأنواع المختلفة ننصح بالأصناف التالية: التونة سمك السلمون، سمك السلمون المرقطن ، سمكة الأنشوفة، سمك السردين، تُساعد هذه الأسماك على تسريع عملية التمثيل الغذائي لأنها غنية بالأحماض الدهنية والأوميجا3، وتحارب تراكم الدهون في الأوردة والشرايين. حليب الصويا يحتوى حليب الصويا على البروتينات التي تجعله مثاليًا لعملية حرق الدهون، يجلب هذا المكون الكالسيوم والفيتامينات للجسم، ومن مميزاته أيضًا أنه سهل الإدراج في مختلف الأطعمة بما في ذلك الفواكه الطازجة، أو كمكون أساسي لتحضير العصائر والسموثي، أو يمكن إرفاقه مع الحبوب الكاملة مثل الشوفان. الحبوب الكاملة يُفضل غالية الناس تناول الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والمكرونة، لكن الخيار الأفضل يكون في إختيار: الأرز الأسمر، الذرة، القمح الكامل، الشوفان. حاولي قدر ما أمكنك اختيار الحبوب الكاملة، لأنها مفيدة لصحة الجسم، الذي يستخدم ضعف طاقته ليتمكن من هضمها، بما يُساعد على حرق الدهون بسهولة، وفي المقابل حاولي تجنبي الحبوب المكررة لأنها تزيد الوزن وتعطي نتائج عكسية. الفواكه الفواكه من الأطعمة التي تساعد أيضًا على حرق الدهون لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامين C. وهي ضرورية في أي نظام غذائي لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المياه. ومن بين هذه الفواكه المساعدة على خفض مستويات الدهون تبرز هذه القائمة: الشمام، البطيخ، الحمضيات (الجريب فروت والبرتقال والليمون)، البابايا، التفاحة، العنب. ومع ذلك لا ننصح بالمبالغة في تناول الفواكه، فرغم أن تناولها بكميات كبيرة لا يُؤثر على زيادة الوزن، إلا أنها تهدد مستويات السكر في الدم، لتجنب ذلك لا تأكلي أكثر من حبة فواكه في الوجبة الواحدة.