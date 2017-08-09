الفيضانات تغمر ولاية “نيو أورليانز” الأمريكية

متابعات-فجر:

واجهت ولاية نيو أورليانز الأمريكية، أمس الخميس، مزيداً من الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وتضاؤل قدرة الضخ على التعامل مع المياه.

وقال مسؤولون الخميس، إن حريقاً استهدف عدة مضخات في مدينة نيو أورليانز جنوب الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “التايمز – بيكايون” أن هذا جاء بعد الكشف عن خروج 16 مضخة من الخدمة الأسبوع الماضي، عندما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من المدينة الساحلية.وكان مجلس الصرف الصحي والماء قد أخبر السكان أن جميع المضخات تعمل.

وتسببت المياه في إغلاق الطرق، وغمرت المطاعم، وعطلت مئات السيارات بعد هطول الأمطار في مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية وقوع عدة إصابات طفيفة ولكن دون وفيات.