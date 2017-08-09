نائب الرئيس اليمني يدعو لزيادة الضغوط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

متابعات – فجر :
شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين في بلاده المدعومين من إيران والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ومنها القرار رقم 2216 بما يدفع بالحلول السلمية إلى الأمام.
وأكد نائب الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم في الرياض، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة أنطونيا كالفو بيورتا ضرورة أن تنسجم أي تناولات للوضع في اليمن مع جهود الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفي إطار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وجدد التأكيد على سعي الشرعية لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي, متطرقًا خلال اللقاء إلى التطورات السياسية وجهود تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار واستكمال عملية التحرير ومحاربة الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبها أبدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية الرامية لدعم ومساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته, مؤكدة الموقف الثابت لدول الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ودعمهم للحكومة للشرعية.