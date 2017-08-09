ترامب يهدد كوريا الشمالية….” الرد سيكون بالنار والغضب “

متابعات-فجر:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الرد على كوريا الشمالية سيكون عنيفا، إذا استهدفت جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي.

وقال ترامب للصحفيين، بينما يستعد للاجتماع مع أبرز مستشاريه للأمن القومي في نيوجيرسي، “يجب أن يشعر الشعب الأمريكي بالراحة، فعلى بيونج يانج أن تكون في غاية العصبية بمجرد التفكير في مهاجمة الولايات المتحدة أو أي حليف لها، لأن ما سيحدث لهم لن يعتقدوا أنه ممكن”.

يذكر أن ترامب قد حذر كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي، من أن أي تهديد للولايات المتحدة سيتم مقابلته “بالنار والغضب”، وجاء الرد ناريا من قبل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بأنه يدرس إطلاق صواريخ على جزيرة جوام الأمريكية.

وجاءت التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقب إعلان الأخيرة نجاحها في إجراء تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيونج يانج.