“دياز”: المعيوف محطم الأرقام القياسية

منصور الشمري – فجر – الرياض

أكد مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز أحقية فريقه بتحقيق الفوز امام الفيحاء مساء اليوم مُبدياً سعادته بالانتصار في أولى مباريات الفريق في دوري جميل للمحترفين وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :

قدمنا مباراة جيدة خصوصا أنها أول مباراة للفريق في الدوري أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء عالي جدا رغم أن استقبلنا الهدف الأول ولكن في النهاية تحقق المطلوب نحن استحوذنا على كامل مجريات المباراة وكنا الأخطر والأكثر فرص ولذا استحقينا الفوز والنقاط الثلاث المهمة

وعن عدم مشاركة الحارس علي الحبسي عبدالله المعيوف من افضل اللاعبين الموسم الماضي وحطم ارقام قياسية وحقق انجازات مع الفريق الموسم الماضي وأحترمه كثيرا.