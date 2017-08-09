“المعيوف” ينقذ الهلال من فخ الفيحاء

منصور الشمري -فجر / تصوير – عبدالعزيز غاصب – مشاري الشلوي

خطف الهلال بطل الدوري الموسم الماضي فوزاً صعباً على الصاعد حديثاً الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط هلالي كبير على مرمى الفيحاء قابله الأخير بتكثيف الدفاع وتنافس لاعبو الهلال في إضاعة الفرص المتعددة التي أتيحت لهم ثم استقبل الفريق الهلالي أولى الأهداف في الدقيقة 31 من ضربة جزاء تسبب بها لاعبه عبدالله عطيف بعد ان نفذ الركلة الجزاء محترف فريق الفيحاء روني فرناديز

وأسفر الضغط الهلالي حتى احرز الهدف التعادل المدافع عبدالله الحافظ من كورة رأسية بعد عرضية جملية من كورة ثابتة نفذها سلمان الفرج.

وفِي أول ربع ساعة من الشوط الثاني دفع مدرب الفريق الهلالي بالمهاجم ماتياس بديلاً للاعب عبدالله عطيف وأسفر الضغط الهلالي بعد دخول ماتياس على تسجيل الهدف الثاني عبر طريق عمر خريبين في الدقيقة 78 من ضربة جزاء تسببها زميله المحترف ماتياس.

وفِي اخر اربع دقائق من نهاية المباراة أحتسب حكم المباراة تركي الخضير ضربة جزاء لصالح فريق الفيحاء تصدها لها حارس الهلال عبدالله المعيوف بكل براعة.