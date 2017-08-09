عاجل: إغلاق “موبايلي” بالرياض

فريق التحرير – فجر
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باالرياض بالتعاون مع وزارة التجارة بإغلاق فرع شركة “موبايلي” بالرياض، وذلك نظراً لوجود تجاوزات في أنظمة حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال نافذة وزارة التجارة عبر سناب شات.
فريق التحرير – فجر
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باالرياض بالتعاون مع وزارة التجارة بإغلاق فرع شركة “موبايلي” بالرياض، وذلك نظراً لوجود تجاوزات في أنظمة حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال نافذة وزارة التجارة عبر سناب شات.
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