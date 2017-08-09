‏”حسام غالي” يعود للدوري السعودي عبر بوابة النصر

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أعلنت إدارة نادي النصر قبل قليل عن تعاقدها مع نجم وسط المنتخب المصري حسام غالي لموسم واحد.

وقد سبق لحسام غالي تمثيل نادي النصر قبل موسمين وتم إيقافه بقضية منشطات قبل أن يستأنف ضد القرار ويكسب القضية.