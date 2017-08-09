إصابة 25 شخص بالتسمم من إحدى المطاعم في عرعر

متابعات – فجر

استقبلت مستشفيات عرعر 25 شخصاً ببينهم أطفال ونساء أثر تعرضهم للتسمم بعد تناولهم وجبة فول وحمص من أحد المطاعم في عرعر.

وأوضحت مساء أمس الخميس صحة الحدود الشمالية عن استقبالها لعدد 25حالة اشتباه تسمم في عرعر وتم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم، وأضافت بأن جميع الحالات مستقرة ولله الحمد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي في أمانة الحدود الشمالية عبدالعزيز عبدي بأن الأمانة قامت بإغلاق المطعم احترازياً لمدة خمسة أيام لوجود حالة اشتباه تسمم، وأضاف بأن الأمانة تنتظر النتائج التي سوف تصدر من اللجنة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.