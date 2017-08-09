التعاون يبدأ موسمه برباعية في شباك الفتح

مازن الشهري – فجر – الرياض

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أولى مبارياته في الموسم الحالي بانتصار على نظيره الفتح بنتيجة 4-1، ذلك في أولى مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين في لقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وافتتح أهداف التعاون في شباك الفتح اللاعب مصطفى فتحي عند الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بقدم التعاون بنتيجة 1/0، وبعد بداية الشوط الثانية بقرابة العشر دقائق، سجل التعاون هدفين خلال 3 دقائق، أحرزها كل من سيدريك أميسي عند الدقيقة 57، وعبدالمجيد السواط عند الدقيقة 59، قبل أن يستطيع الفتح النتيجة عن طريق لاعبه علي الزقعان بعد أن سجل الهدف الأول عند الدقيقة 81، ليعود لاعب التعاون عبدالمجيد السواط ويسجل الهدف الرابع للتعاون عند الدقيقة 85، واستمرت النتيجة بتقدم التعاون بنتيجة 4-1 حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز التعاون.

وبهذه النتيجة، حصد التعاون أول 3 نقاط له في دوري الموسم .