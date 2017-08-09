الرئيس اليمني يثمن الدور الإيجابي والمحوري لدول التحالف العربي في وقوفها إلى ‏جانب شعبه

متابعات_فجر

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدور الإيجابي والمحوري لدول التحالف العربي ‏بقيادة المملكة العربية السعودية وبقيه ‏دول التحالف العربي المشاركة من خلال وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في مثل هذه ‏المرحلة الاستثنائية.‏

وأكد خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعاً برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب ‏اليمني، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة ‏المدنية اليمني، عبدالعزيز جباري الدور الإيجابي، مشيراً إلى أن الحوثي وصالح ينفذون مشروعهم ‏الإنقلابي القائم على الاستبداد والقتل والدمار واقلاق الأمن والاستقرار خدمة لأطراف خارجية ‏لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.‏

وجدد الرئيس اليمني تمسك الحكومة الشرعي بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، مضيفاً ‏أن الشرعية ستظل تنشد السلام حتى يتحقق حلم الشعب اليمني في إقامة الدولة المدنية ‏الاتحادية التي اتفقت عليها كل الاطياف السياسية عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل.‏

وأشار إلى أن الشرعية باتت على مشارف النصر الكبير ‏بإنهاء الانقلاب وعوده مؤسسات ‏الدولة وستنتصر حتماً على أوهام الانقلابيين وأحلام المرجفين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية.‏