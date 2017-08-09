“الصحة” تشدد على ضرورة أخذ اللقاحات والتطعيمات اللازمة لحجاج الداخل والخارج

متابعات_فجر

شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل والخارج .

وبينت ذلك عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر “الصحة” اللقاحات والتطعيمات الواجب أخذها من قبل حجاج بيت الله من الداخل والخارج، حيث أكدت على حجاج الداخل بضرورة أخذ التطعيمات ضد الحمى الشوكية للأطفال والبالغين والحوامل، وذلك قبل السفر إلى مكة بمدة لا تقل عن 10 أيام، بالإضافة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية أيضا قبل السفر الى مكة المكرمة بمدة لا تقل عن الاسبوعين.

في حين طالبت “الصحة” الحجاج القادمين من الخارج ضرورة أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر إلى مكة المكرمة ودخول المملكة، وحددت ذلك في أربع تطعيمات الزامية وواجب أخذها وهي التطعيم ضد الحمى الصفراء للحجاج الذين يقطنون الأماكن التي ينتشر فيها المرض وهو تطعيم الزامي قبل السفر بـ10 أيام، خاصة وأنها تعطي مناعة لـ 10 سنوات، واللقاح الثاني ضد شلل الأطفال ، الذي يختص بالحجاج الذين يسكنون المناطق التي ينتشر فيها المرض، مؤكدة ضرورة أخذ اللقاح قبل السفر بـ4 أسابيع، وثالث تلك اللقاحات التي شددت الصحة على حجاج الخارج أخذه قبل السفر المكة المكرمة بقصد فريضة الحج التطعيم ضد الحمى الشوكية، وذلك قبل 10 أيام من السفر التي تعطي مناعة ضد المرض لخمس سنوات، وآخر تلك التطعيمات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي يجب أن تكون قبل السفر بأسبوعين .