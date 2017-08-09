جمرك الدرّة يحبط محاولة تهريب 15 ألف حبة “كبتاجون” و”ترامادول”

متابعات_فجر

أحبط جمرك الدرّة في منطقة الحدود الشمالية محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون والترامادول” بلغت (15) ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “أثاث منزلي” .

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد العبوش أنه وردت إرسالية للجمرك عبارة عن “أثاث منزلي” وأثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للإرسالية تمكّن من كشف محاولة تهريب (10) آلاف حبة من حبوب “الكبتاجون” وخمسة آلاف حبة من حبوب “الترامادول” ، كانت مخفية داخل مُخبأ مجهز بقصد التهريب في قاعدة إحدى الطاولات التي كانت ضمن الأثاث، حيث أتخذت الاإجراءات اللازمة .