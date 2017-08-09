فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 309 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي بنيكاراجوا

متابعات_فجر

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 309 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراجوا.

حضر التسليم نائب السفير رئيس قسم الشؤون السياسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في المكسيك إبراهيم بن عبدالعزيز الدخيل، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي في نيكاراجوا أنتونيلا دابريلي، ونائبة وزير التعليم فرانسيس دياس.

وقد وقعّت مندوبة البرنامج على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت أمس، جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في نيكاراجوا.