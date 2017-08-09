منافذ المملكة الجوية والبرية تستقبل أكثر من 485 ألف حاج

متابعات_فجر

استقبلت منافذ المملكة الجوية والبرية حتى يوم أمس 485.549 حاجا من القادمين لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ، وسط استعدادٍ متكامل وحفاوة من جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن في مختلف هذه المنافذ، والعمل وفق الخطة المعدة سلفاً، لتسهيل إجراءات وصولهم، وتنفيذها بشكلٍ سريع ودقيق.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في إحصائياتها اليومية الخاصة بهذا الجانب، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ (482.075) حاجاً، فيما استقبلت المنافذ البرية (3.474) حاجاً، مشيرةً في ذات الإحصائية إلى أن منافذ المملكة شهدت زيادة في عدد الحجاج القادمين بنسبة (13%) عن ذات الفترة من العام الفائت، أي بزيادة بلغت 57.102 حاج