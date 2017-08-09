الحج والعمرة يقف على مرافق الحج بالمدينة المنورة ويزور “الأدلاء”

متابعات_فجر

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس, بزيارة تفقدية لمرافق خدمات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة شملت صالة استقبال الحجاج وخدماتها, وذلك ضمن جولاته التفقدية وزياراته الميدانية تنفيذاً لتوجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمتابعة سير العمل في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وخدمتهم بهدف الوقوف على جاهزية الأداء والاستعدادات التي وفّرتها الجهات المعنية لهم والاطمئنان على الحجاج .

ووقف معاليه خلال الزيارة على برنامج الترحيب بالحجاج عبر المطار الذي تقوم بتنفيذه ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، وعلى الحفاوة التي يتم بها استقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وتقديم التمور والورد والهدايا لهم .

حيث شارك معاليه بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين، متجولاً في عدد من المواقع التي تشهد استعدادات كبيرة للجهات الحكومية العاملة في منظومة الحج، واطمأن على الخدمات التي تقدم لهم، وعلى سلاسة الإجراءات، وعلى سير أعمال كل من مكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات، واطلع على آليات الاستقبال والتفويج والمغادرة التي تتم عبر تلك القطاعات والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن .

كما واصل الدكتور بنتن جولاته الميدانية في المدينة المنور، حيث تفقد اليوم مكاتب خدمات الحج التابعة للمؤسسة الأهلية للأدلاء بحي “الدرة”، التي يبلغ عددها خمسة مكاتب، مطلعاً على سير العمل فيها لخدمة حجاج موسم حج هذا العام 1438هـ .

بعدها توجه لمحطة استقبال الحجاج بطريق الهجرة، الخاصة باستقبال وتفويج حجاج الجو والبر، وتجول داخل المحطة، وتفقد وحدة العناية بالحجاج والمعتمرين، مطمئناً على سير العمل فيها وعلى راحة حجاج بيت الله الحرام، وتابع جاهزية مكاتب “المؤسسة” الميدانية لموسم الحج، ووقف على تنفيذ خطط أعمال الحج التي اعتمدها معاليه مؤخراً.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة من جهته، أن معالي وزير الحج والعمرة خلال زيارته التفقدية للمؤسسة الأهلية للأدلاء، اجتمع برئيس مجلس إدارتها الدليل حاتم بن جعفر بالي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وأطلع على الخطط التشغيلية التي تقوم بتنفيذها لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل، موجهاً العاملين لأهمية التفاني والإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك منذ دخولهم منافذ المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، سالمين غانمين .

رافق معالي وزير الحج والعمرة، وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدليل حاتم بن جعفر بالي، وعدد من المسؤولين والمستشارين والقياديين .

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