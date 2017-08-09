“البيئة” تحظر استراد الاسماك الحية من ايرلندا

واس-فجر:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من دولة أيرلندا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي أن الوزارة فرضت الحظر بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة وجود إصابات بمرض طاعون جراد البحر (الإستاكوزا) ” Crayfish plague “.

بدوره اوضح نائب المدير العام للإدارة العامه للمحاجر الدكتورإبراهيم النويصر أنه جرى التعميم على المحاجر وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض.