نجم فريق برشلونة يرحل عن تدريبات الفريق بدون أسباب

متابعات-فجر:

استأنف برشلونة الإسباني، تدريباته، صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو السوبر المحلي، يوم الأحد المقبل، 13 أغسطس .

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنّ أندريس إنييستا، قائد الفريق لا يعاني من أي إصابة، حيث لعب لمدة 60 دقيقة في مباراة كأس جامبر، قبل استبداله بسيرجيو روبيرتو، كما أنه رفع كأس المباراة بعد نهايتها باعتباره قائدا للفريق، ولكنّه طلب من المدير الفني إرنستو فالفيردي، عدم المشاركة في التدريب اليوم، ووافق المدرب، دون وجود تفسير معلن لسبب الغياب.

وأكدت الصحيفة استمرار غياب البرازيلي رافينيا والبلجيكي توماس فيرمالين، إلا أنّ البرتغالي أندريه جوميز أصبح قريبًا من المشاركة في الكلاسيكو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن لقاء خوان جامبر ضد شابيكوينسي البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية تشير إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع إنييستا ضمن صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، كما أنّ قائد البلوجرانا لم يجدد عقده الذي ينتهي في 2018.