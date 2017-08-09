الخارجية اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة اعتداء الانقلابيين على مقر السفارة ‏السودانية في صنعاء

واس-فجر:

دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى إدانة الإعتداء الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية أمس الأربعاء على مقر السفارة السودانية بصنعاء وسكن السفير للمرة الثانية ‏على التوالي.‏

وأكدت الوزارة في بيان بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذا الفعل الهمجي الذي ‏أقدمت عليه الميليشيات غير مقبول ودليل واضح على نهجها في انتهاك الأعراف والقوانين ‏وتعمد واضح في الإضرار بعلاقات الشعب اليمني مع الشعوب الشقيقة والصديقة.‏

وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة الوقوف بحزم ضد هذا السلوك المشين الذي يعد ‏إمعان من الميليشيات في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية، وفقا ‏لما جاء في البيان.‏

وقالت إن هذه الجرائم لن تؤثر على علاقة اليمن بالسودان وستزيد الحكومة اليمنية إصرارًا ‏على المضي في استعادة الدولة وإعادة الأمن والقانون إلى العاصمة صنعاء.‏

وفقا للبيان فإن الميليشيات عمدت على سرقة سيارات البعثة السودانية وعبثت بمحتويات ‏السفارة وسكن السفير.‏