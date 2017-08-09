الأرصاد : هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة إلى الخميس

متابعات_فجر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, وبحسب التوقعات التي تشير إلى إمتداد الفاصل المداري “الموسمي , يصحب ذلك كتلة رطبة تؤثر على جنوب وغرب المملكة من هطول أمطار رعدية , -بمشيئة الله تعالى- , تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتـربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير , وجازان , والباحة , ومكة المكرمة , فيما تزداد فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة , تؤدي إلى جريان السيول على تلك المناطق اعتباراً من يوم الأحد .

وأفادت الهيئة أنه لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة بهطول الأمطار الرعدية والأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة , كما يُتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي نجران , والمدينة المنورة , كذلك على منطقتي تبوك , وحائل اعتباراً من يوم الأثنين .

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية , ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والانذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي , ووسائل التواصل الأجتماعي .