جاليري أرباب الحرف بجدة يقيم دورة في رسم البورتريه (٢)

متابعات_فجر

استضاف جاليري أرباب الحرف بجدة يمثلها الفنان التشكيلي علي الشهري مجموعة (مفنون الفنية) تحت مظلة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية فرع مكة المكرمة (جسفت مكة) وتحت إشراف الأستاذ شاهر الشهري والأستاذة ليلى مداح وتنظيم وتنسيق الأستاذ علي الشهري

حيث أقامت دورة في رسم البورترية (٢) قدمها لهم الفنان التشكيلي المتألق محمد عسيري كما حضيت بحضور كبير شملت الدورة دراسة وافية في اختاير الأسلوب التأثيري وتناولة بغاية الجمال حضرها .

كما شارك الأستاذ عبدالله الحضيف المالك لمجموعة أرباب الحرف الرسم وتجربة الأسلوب التأثيري وأبدا سعادته بما تم تقديمه خلال الدوره والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام

كما أشار الأستاذ علي الشهري بأن أرباب الحرف يقدم رسالة هادفه ومفتوحة أبوابة للجميع لتقديم ماهو مفيد وقيم و يعود بالنفع على المجتمع وإثراء الثقافة الفنية للفنانين من خلال عقد اللقاءات والورش الثرية من خلال نخبة من الفنانين .

كما أن المشاركين بدورة البورتوريه (٢)

_صهيب غازي بن عباس _سلطان ماجد العثمان _ابراهيم ظافرحكمي _الفنانة ليلى صدقه المداح. _الفنانة وردة عمر بادحدوح _الفنانة هند ناصر الكناني _الفنانة هبه عبدالله ذيبان _الفنانة مهره عمر عسيري

_الفنانة نجاه علي عيد _الفنانة جوانا ابراهيم الصحفي _ الفنانة ملاك عدنان الصالح _الفنانة جوهرة حسين النجراني- الفنانة نورة عبدالكريم الزهراني

-الفنانة صالحه عبدالله الحارثي -الفنانة وعد خالد الحكمي-الفنانة فاطمة محمد الحكمي -الفنانة عبير أمين الفارسي -الفنانة شهيدة منصور ال سعود -الفنانة حنان جمعان الحربي