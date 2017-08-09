طريقة ساحرة لترطيب البشرة وتقوية الأظافر

متابعات_فجر

يتمتع زيت جوز الهند بالكثير من الفوائد الجمالية بخصائص تكافح علامات الشيخوخة وتخفي الهالات السوداء والسيلوليت وترطب البشرة وتنعم الشعر وتقوّي الأظافر.

لذا ننصحك باستخدامه مرتين أسبوعياًَ على الأقل بهذه الطرق :

كريم لليدين: طبقي بضع نقاط منه على يديك مع التدليك اللطيف. وستلاحظين أنهما أصبحتا ناعمتين.

كريم السيلوليت: ضعي القليل من زيت جوز الهند مرة يومياً على مناطق التشققات والسيلوليت مع التدليك.

كريم ما بعد إزالة الشعر الزائد: إمسحي مناطق إزالة الشعر الزائد بالقليل من هذا الزيت. فهو يهدئ بشرتها ويمنعها من التهيج.

كريم للحواجب والرموش: طبقي القليل من زيت جوز الهند على رموشك وحاجبيك. فهو يغذي شعرها ويمنعه من التساقط.

كريم الليل: استبدلي كريم المساء الصناعي بهذا الزيت وطبقيه على بشرتك قبل النوم. فهو يرطبها ويمنحها الإشراق.

كريم للأظافر ومحيطها: لمنع تكسر أظافرك طبقي عليها القليل من زيت جوز الهند مع تدليك محيطها