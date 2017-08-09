أسباب “حساسية الجلد” وطرق الوقاية منها

متابعات – فجر :

هناك أوجه كثيرة للحساسية ، فبعضها مميت ، و تأتي الحساسية غالباً : باحمرار و تورم خفيف في بعض أجزاء الجلد ، أو قشور لطبقات الجلد الخارجية و غالبا ما تزول خلال 24 ساعة ، و قد تكون الحساسية شديدة لدرجة ظهور أعراض عامة مثل صعوبة في التنفس و اختناق مع انخفاض ضغط الدم بصورة شديدة و انقباض القصبة الهوائية و تورم عام في الجسم كله . أسباب حساسية الجلد لسعات النحل أو الحساسية تجاه الأدوية مثل البنسيلين و الأسبرين و أوساط الأشعة و مكونات الدم و حساسية الطعام مثل الأسماك أو البندق بعض العوامل المادية ، مثل الضغط أو الاهتزاز أو البرودة الشديدة أو البنزين العدوى من شخص آخر . سبب وراثي سببه نقص إنزيم c1 estrase inhibitor . سبب مناعي. كيفية التعامل مع حساسية الجلد إذا كانت الحساسية شديدة لدرجة تأثيرها على التنفس يجب : استلقاء المصاب على الارض . الاطمئنان على مجرى الهواء و إعطاء أكسجين حتى الوصول إلى المستشفى . في المستشفى يجب إعطاء الأدرينالين و قد يكرر كل خمس دقائق إعطاء محاليل وريدية بأسرع وقت ممكن . إعطاء كورتيزون و مضادات الهستامين إذا كانت الحساسية بسيطة و تؤثر على منطقة بسيطة من الجلد :دهان المنطقة بكورتيزون موضعي ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع إعطاء مضاد للهيستامين و كورتيزون بالفم لعدة أيام . كيفية الوقاية من حساسية الجلد عمل اختبار حساسية للأدوية المسببة للحساسية. تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج لجلد الإنسان. عند الشعور ببداية الأعراض لا تتردد في العلاج قبل تفاقم الآلم.