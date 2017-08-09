“التخصصات الصحية” تعلن مواعيد بدء التقديم لاختبارات رخصة الممارسة المهنية

متابعات – فجر :

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتاحة التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لاختبارات الرخصة الممارسة المهنية للطب البشري SMLE وطب الأسنان SDLE وأخصائي التمريض

SNLE التي ستنعقد خلال الفترة من 13 ـ 24 أغسطس 2017م.

وأوضحت “الهيئة” أن الاختبارات المذكورة لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات وكذلك يمكن أن تستخدم النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية ، حيث سيكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط https://goo.gl/3ZUmQE .

وأشارت الهيئة إلى أن المشمولين في التقديم من هم في السنة الدراسية الأخيرة أو في سنة الامتياز، حيث يتطلب اكمال نموذج أحقية الجلوس من الجامعة المعنية وإرفاقه ضمن متطلبات الاستمارة الإلكترونية.

ولفتت “الهيئة” النظر إلى أن النتائج ستصدر خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع من انتهاء الفترة الاختبارية.