إيقاف الخدمات على ملاك المزارع الغير نظيفة والمهملة والآبار المكشوفة

متابعات – فجر :

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر آل سعود أمير منطقة الجوف المتضمن توجيه سموه الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما جاء بمحضر أجتماع اللجنة الرئيسية بمنطقة الجوف والخاصة بوضع آلية مناسبة لمعالجه حرائق النخيل وأسبابها بمدن ومحافظات المنطقه والذي عقد بإماره الجوف بتاريخ 22 شوال 1438 هـ فقد إستأنفت اللجنة بمحافظة دومة الجندل أعمالها بحصر المزارع والأبار وعمل جولات ميدانية بأستمرار وتبليغ أصحاب المزارع والأبار بأتخاذ الأجراءات والتدابير اللازمة ، حيث تقوم البلدية بإزالة المخلفات الزراعية من الطرق الرئيسية والأراضي الفضاء . وقد قام عدد من المواطنين بعمليه التنظيف داخل مزارعهم أستجابة لأمر أمير المنطقة ونهيب بباقي الملاك بسرعة العمل على تنفيذ تعليمات اللجنة بهذا الخصوص والا ستطبق جميع الأجراءات النظامية ( إيقاف خدمات الكهرباء والماء والخدمات الإلكترونية والدعم والإعلانات ) وخاصة بعد انتشار وكثرة حوادث حريق مزارع النخيل خلال فتره هذا الصيف 1438 هـ .