خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة السيناتور الأمريكي” جون ماكين “

واس – فجر :
أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بالسيناتور الأمريكي جون ماكين للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.
واس – فجر :
أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بالسيناتور الأمريكي جون ماكين للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.
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