خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة السيناتور الأمريكي” جون ماكين “

واس – فجر :

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بالسيناتور الأمريكي جون ماكين للاطمئنان على صحته.

وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.