القادسية يجدد مع راعيه الرسمي “الأساسية”

فجر – الرياض :

جددت إدارة نادي القادسية مساء اليوم الأربعاء عقد رعاية الفريق الأول لكرة القدم مع الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة الوكيل الحصري لـ “GREE” كراعي رسمي لمدة موسم كامل وذلك بحضور رئيس نادي القادسية معدي الهاجري وأعضاء مجلس الإدارة و ممثل الشركة المدير العام قاسم العرفج وكبار موظفي الشركة وعدد من محبين النادي ووسائل الإعلام المختلفة .حيث أقيم الحفل على مسرح النادي بالخبر واحتوت فقرات الحفل على مراسم توقيع العقد وهدية تذكارية من جانب القادسية عبارة عن درع تذكاري مرمز له من معالم المملكة وتراثها بالإضافة إلى قميص النادي كهدية تذكارية كما تم تدشين الطقم بتواجد شعار الشركة بتواجد نجوم الفريق واختتم الحفل بتقطيع كيكة المناسبة المقدمة من مخابز الخبر الأوتوماتيكية.

هذا وسيحصل النادي على مميزات مالية مرتفعة عن الموسم الماضي بينما سيحصل الراعي الرسمي الأساسية على إعلان في صدر القميص بإسم ” GREE ” وإعلان أعلى الظهر بإسم ” الأساسية ” كما سيحصل أيضاً على إعلانات على شاشات الملعب و دكة بدلاء الناديين و سجادة دعائية خلف المرمى بالإضافة إلى تواجد شعاراته في جميع منشورات المركز الإعلامي .

من جهته ذكر رئيس نادي القادسية معدي الهاجري في كلمته أشكر الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة الوكيل الحصري لـ “GREE” على كل ما قدموه وبذلوه في شراكتنا معهم خلال الموسم الماضي، وكان هذا هو السبب الرئيسي لتجديد الشراكة معهم وتمديد العقد من قبل نهاية الموسم وبإذن نساهم سوياً في نجاح بنوقادس ووصوله للمنصات العليا .

وذكر المدير العام للشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة قاسم العرفج أنهم في الشركة الأساسية بالتجديد مع القادسية لموسم ثانٍ وذلك ان دل دل على نجاح الشراكة في موسمها الأول ومستمرة بإذن الله سنة بعد سنة لأنه من واجبنا دعم الخبر و أهلها ولا شك أن القادسية أحد الأندية المعروفة بل المشرفة على مستوى المملكة لاسيما أنه يعد من أوائل الأندية التي تخرج المواهب الكروية وليست لوحدها بل المواهب الاعلامية والاكاديمية و التعليمية و الدينية .