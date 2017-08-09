وزير الدفاع الأمريكي يحذّر “كوريا الشمالية” من إسقاط نظامها وتدمير شعبها

متابعات – فجر :

حذّر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم النظام في كوريا الشمالية عن الكف عن أي عمل سيؤدي لسقوط نظامها وتدمير شعبها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في بيان اليوم : إنه يجب على كوريا الشمالية أن تكف عن أي عمل استفزازي، مبيناً أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم القدرات الدفاعية والهجومية الدقيقة لاسقاط أي نظام .

وأضاف أن على بيونغ يانغ أن تختار الخروج من العزلة والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن تكف عن دراسة أي تحركات ستؤدي إلى سقوط نظامها وتدمير شعبها ، موضحاً أن النظام في كوريا سيظل الأدنى بكثير وسيخسر أي سباق تسلح أو أي صراع يبدأه.