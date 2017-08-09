مصرع شخصاً إثر حادث تصادم ثلاثي على طريق بيشة

متابعات – فجر :

لقى شخص مصرعه، مساء أمس الأربعاء، إثر تصادم ثلاثي وقع بين ثلاث مركبات على طريق بيشة الخميس في الحفيرة بمركز صمخ جنوب بیشة، وتسبب الحادث في قطع التیار الكھربائي عن مركز صمخ والقرى التابعة له، جراء اصطدام إحدى السيارات بأحد أعمدة الضغط العالي، وتمكنت فرقة طوارئ كھرباء بیشة في إعادة التیار الكھربائي في المركز وقراه بعد انقطاعه قرابة ساعة.وجاءت التفاصيل؛ أن سبب الحادث ھو اعتراض قائد مركبة آخرى في الطریق العام، حیث تفاجأ بھا قائد الهايلوكس وحاول تفادیھا إلا أنه اصطدام بسيارة صالون، لتنحرف الهايلوكس عن مسارھا وترتطم بعمود الكهرباء ثم تصطدم بشاحنة كانت على نفس المسار، وقد باشر الحادث الدفاع المدني والشرطة بمركز صمخ وأمن الطرق ببیشة وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالله بواسطة سيارة نقل الموت تابعة لبلدية صمخ.في ظل مطالب الأهالي المتكررة بسرعة إستكمال باقي مراحل ازدواجية طريق بيشة خميس مشيط، وتكثيف الدوريات الأمنية لضبط الحركة المرورية على الطريق وتفعيل نظام ساهر لكبح جماح المركبات التي تعبر الطريق بسرعات جنونية.