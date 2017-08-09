اندلاع حريق في مباسط الأعلاف في تربة حائل

متابعات – فجر

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة تربة التابعة لمحافظة بقعاء حريقا اندلع بمجموعة من مباسط الأعلاف، شمال شرق المدينة وتم إسناد موقع الحادث من إدارة الدفاع المدني بمحافظة بقعاء ومن مركز الإسناد والاحتياط بمدينة حائل وشاركت بلدية تربه ومكتب خدمات المياه بعدد من الصهاريج والمعدات الثقيلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع بن عليان الحربي انه تمت مشاركة الجهات الأمنية والهلال الأحمر في الحادث وشارك عدد من المواطنين بتأمين صهاريج المياه لاستخدامها لأعمال الإطفاء من قبل الدفاع المدني.

وأضاف: ساهمت الرياح في انتقال الحريق ودامت عمليات الإخماد أكثر من عشر ساعات متواصلة، وزاد: أنه لاتزال أعمال التبريد قائمة في موقع الحادث حتى ساعة إعداد هذا البيان فيما لم يتعرض أحد لأذى ولله الحمد وتجري أعمال التحقيق لكشف أسباب الحريق.