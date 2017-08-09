الهلال يسجل غداً و “كنو” غير جاهز

منصور الشمري – فجر – الرياض

علمت مصادر خاصة لـ “صحفية فجر” بإن إدارة نادي الهلال صباح الغد الخميس أي قبل مباراته مع الفيحاء بـ 12 ساعة سوف تنهي القضايا التي تمنعها من شروط تسجيل اللاعبين الجدد حيث سوف يضاف قائمة الهلال أسماء الخماسي الأجنبي الجديد :

علي الحبسي، ماتياس، عمر خربين ، كارلوس ادواردو واخيرآ نيكولاس ميليسي بالإضافة الى الوافدين الجدد للفريق الهلال الرباعي المحلي :

مختار فلاته ، علي آل بليهي ، محمد كنو ، حسن كادش بعد عدة صفقات عقدتها الإدارة الهلالية في الصيف المنصرم لتدعيم صفوف بطل دوري جميل و حامل كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانب آخر تأكد غياب اللاعب محمد كنو عن لقاء الهلال و الفيحاء غدآ الخميس بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد الإصابة الذي لحقت به في المعسكر الإعدادي .