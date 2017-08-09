بحضور 16 جهة حكومية.. القصبي يفتتح مركز “مراس” لخدمة قطاع الأعمال

الرياض – فجر

افتتح معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، مساء اليوم الأربعاء في مدينة الرياض وبحضور 16 جهة حكومية مركز الخدمة الموحد لمبادرة (مراس) التي تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، والتي تشمل مراكز للخدمة الشاملة بدخول موحد لخدمات قطاع الأعمال، ومحتوى تفاعلي لمتطلبات بداية نشاط تجاري مع كل الجهات، بالإضافة الى نموذج موحد لبدء العمل الجاري بالتكامل مع الجهات الحكومية، والمنصة الالكترونية لخدمات قطاع الأعمال.

ويهدف مركز مِراس في المرحلة الأولى من إطلاقة إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة ومرونة لجميع المستفيدين من رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة عبر أكثر من 35 خدمة إلكترونية من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي من أبرزها: خدمات السجل التجاري الإلكتروني، فتح ملف منشأة في وزارة العمل، اصدار رخص العمل، ترخيص الصالات والمراكز الرياضية، الاستفادة من خدمة توثيق العقود لدى وزارة العدل، التسجيل والتفعيل في خدمة أبشر، وغيرها من الخدمات الحكومية، وذلك تأكيداً من اللجنة على الاستمرار في التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإلى تسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة وإلى تسهيل ممارسة العمل التجاري في المملكة.

وستضم مبادرة مراس في المراحل القادمة محتوى تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني والذي سيساهم في معرفة كيفية بدء ممارسة الاعمال التجارية. وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم ما يسهل بدء وممارسة العمل التجاري من خدمات حكومية وخدمات ذات قيمة مضافة على سبيل المثال: الفرص الاستثمارية، الاستشارات، البيانات الاستثمارية والتدريب، والتي ستساعد المستثمرين رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرفع من امكانياتهم، والحصول على فرص إضافية، والحصول على الخدمات المالية المناسبة.

وسيؤثر مراس بشكل رئيسي على عدة مؤشرات، كترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي. وذلك لتحقيق مراتب متقدمة فيها تماشيا مع أهداف رؤية 2030، كما تعمل (مراس) أن تكون المدة اللازمة لممارسة النشاط التجاري يوم واحد لأغلبية النشاطات في الوقت الحالي بالتعاون مع باقي الجهات.

وتهدف لجنة تحسين الأعمال التي تضم 16 جهة حكومية (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسة العامة للموانئ، مصلحة الجمارك العامة) إلى أن تكون المبادرة نموذجاً يحتذى به، وذلك عبر خلق التسهيلات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمثل ذلك في افتتاح مركز مراس الذي تسعى من خلاله المبادرة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات ذات قيمة مضافة مما يوفر عناء التنقل بين القطاعات الحكومية وذلك بالحصول على الخدمات المطلوبة في مكان واحد. كما ستستمر اللجنة في متابعة ومراقبة الاحتياج لمعرفة الحاجة لافتتاح مراكز اضافية في مدن المملكة.

يذكر بأن مركز مِراس يعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءاً، ويوم الجمعة يفتتح المركز أبوابه أمام المستفيدين من الساعة 4:00 مساءاً حتى الساعة 11:00 مساءاً وذلك من أجل خدمة جميع المستفيدين من مستثمرين ورواد الأعمال.

ويمكن للراغبين في معرفة خدمات مراس والاستفادة منها زيارة المركز الواقع شمال مدينة الرياض أو الدخول على الموقع الإلكتروني

https://meras.gov.sa/Home/MerasCenter