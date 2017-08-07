تركيا تضغط على البنوك لتقليل فوائد الإقراض

وكالات – فجر

دعا وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكجي” البنوك العاملة في تركيا اليوم الأربعاء إلى تقليل الفائدة على الإقراض بهدف تعزيز الاقتصاد التركي، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة التركية ضغوطها على المؤسسات المالية من أجل التوسع في الإقراض.

وقال “زيبكجي” أمام تجمع لرجال الأعمال إنه “سيكون على كل شخص اختيار الجانب الذي يريده خلال الفترة المقبلة.. عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يقفون إلى جانب الإنتاج والنمو وزيادة التوظيف والصادرات أو إلى جانب المكاسب اليومية”.

وأضاف “نحتاج إلى تقليل تكلفة التمويل بطريقة مجدية ومستدامة، مع زيادة فرص التمويل وتسهيل الحصول على القروض”.

يأتي ذلك فيما يضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي التركي، من أجل خفض الفائدة، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث وجه تحذيرات قوية في مناسبات سابقة.

وهاجم أردوغان أمس البنوك لأنها تحمل المقترضين فوائد باهظة “بلا رحمة” في الوقت الذي تضاعفت فيها أرباحها تقريبا خلال العام السابق، وهو ما اعتبره “كارثة”.

قال “أردوغان” في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يقوده في مدينة “ترابزون” على ساحل البحر الأسود “اعقد أنه من الصواب توقع أن تساهم البنوك في تنمية وتقدم بلادنا، من خلال المحافظة على شروط الإقراض وأسعار الفائدة عند مستويات مقبولة”.

وأضاف أنه على البنك المركزي والبنوك التي تديرها الدولة اتخاذ خطوات مناسبة.